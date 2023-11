Annie Knight, le foto spinte : lo schiaffo a suo padre, un disastro in famiglia

05 novembre 2023 a

Si chiama Annie Knight, ha 26 anni, è una modella e ora si è lanciata su OnlyFans, la piattaforma per soli adulti dove propone contenuti molto sexy. Una doppia vita, quella di Annie, che su Instagram si mostra acqua e sapone. Una doppia vita che aveva tenuta nascosta al padre, il quale immaginava che lei lavorasse nel marketing.

Quando Simon Knight, il padre, ha scoperto la piccante verità è ovviamente rimasto sconvolto. Anche dalle cifre: la figlia Annie infatti guadagna oltre 6mila euro al mese grazie ad OnlyFans, soldi che Simon immaginava arrivassero dall'impiego in azienda.

Annie, nonostante le rimostranze di papà, ha fatto sapere sempre sui social di non avere alcuna intenzione di cambiare vita: è felice del suo lavoro e ha aggiunto anche di apprezzare il sesso occasionale. Ma non solo: per sconvolgere ulteriormente papà, ha aggiunto di avere un obiettivo, ossia "avere un rapporto con più di sei persone in un solo giorno".

Un dramma in famiglia, insomma. Anche perché la modella si presta spesso e volentieri a scambi sui social che flirtano sulla censura: per esempio, ha parlato con disinvoltura del "vizio" di spogliarsi in luoghi pubblici, per poi scattare delle foto proibite.