Rula Jebreal, "fanatici israeliani": il video è del 2015, ma non si scusa

No, Rula Jebreal non ammette la gaffe neppure se viene messa di fronte al suo ultimo disastroso errore. Una vicenda incredibile, ed emblematica, quella che riguarda la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana.

Nei giorni della guerra tra Israele ed Hamas, ecco che ha pubblicato un video, terrificante, che mostra dei manifestanti israeliani che inneggiano all'uccisione di bambini palestinesi. Jeberal, da che è iniziato il conflitto, si spende in un attacco a Tel Aviv senza soluzione di continuità.

Le immagini del video postato sono impressionanti, feroci. Peccato però che quelle immagini risalgano a molti anni fa. Insomma, con la guerra in corso non c'entrano nulla: è un fake, falsa propaganda contro Israele.

Era il 3 novembre quando Rula Jebreal a corredo del video scriveva: "Fanatici di destra israeliani celebrano la carneficina a Gaza, esultano per l'uccisione di quattromila bambini palestinesi, cantando: Gaza è un cimitero. Non ci saranno più scuole per bambini perché non ci sono più bambini…il vostro popolo e la sinistra saranno sterminati". Nel video ecco i manifestanti con bandiere e stella di David.

Ma come detto, il video è vecchissimo: risale addirittura al 2015 ed è tratto da un documentario intitolato Disregarding Gaza. Una circostanza che in molti ovviamente le hanno fatto notare. Qualcuno, altrettanto ovviamente, le ha suggerito di scusarsi. Ma no, niente affatto. Come detto in premessa, pur davanti all'errore, Rula Jebreal non arretra: "Il video è autentico e i fanatici di destra sono oggi al governo", replica. Una risposta che la dice lunga, anzi lunghissima, sul pregiudizio della commentatrice.