Luciana Littizzetto difende Fedez: "Grazie al suo impegno", altra frecciata al governo?

Luciana Littizzetto segue Fedez. Il cantante, dopo l'ospitata a Che Tempo Che Fa, ha deciso di lanciare una petizione. Al centro la difesa del Bonus Psicologo per coloro che affrontano disturbi mentali e che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi le necessarie sedute di psicoterapia. La petizione, nel giro di qualche giorno, ha già raccolto oltre 200mila firme. E tra queste c'è proprio quella della comica torinese nonché spalla di Fabio Fazio sul Nove.

Con un post su Instagram la Littizzetto ha ringraziato il marito di Chiara Ferragni: "Grazie al suo continuo impegno sociale". E poi l'invito a tutti gli utenti del web di firmare la petizione. Ancora una volta sembra che la comica non voglia risparmiare il governo di centrodestra.

D'altronde lo stesso Fedez, ospite di Fazio, si era appellato al premier e al ministro dell'Economia: "Dico a Meloni e Giorgetti, non tagliate i fondi per il bonus psicologo perché significherebbe sputare in faccia a delle famiglie che ne hanno bisogno". E ancora: "Lo scorso esecutivo ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologo che ha coperto solo il 10% della domanda. Mentre con la nuova finanziaria questo esecutivo ha tagliato i fondi. A Meloni e al governo chiedo di non farlo".