Papa Francesco, il portavoce del Vaticano: "Come sta il Pontefice"

06 novembre 2023 a

a

a

Apprensione per le condizioni di salute del Papa. Il Pontefice ha annullato alcuni dei suoi impegni previsti in giornata rivelando, lui stesso, problemi di salute: "Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate", ha affermato Papa Francesco, con voce affaticata, a inizio udienza con i rabbini europei. Dopo ore di apprensione per la salute di Francesco a fare chiarezza sono arrivate le parole del portavoce del Vaticano che ha spiegato come sta davvero il Pontefice: "Papa Francesco – ha spiegato il portavoce vaticano, Matteo Bruni – ha un po’ di raffreddore e una lunga giornata di udienze. Aveva il desiderio di salutare individualmente i rabbini europei e per questo ha consegnato il discorso. Per il resto le attività del Papa proseguono regolarmente”.

Bergoglio, sempre secondo quanto si apprende dalle fonti vaticane, ha effettivamente proseguito nell'onorare gli impegni previsti nell’agenda mattutina, ricevendo, dopo i rabbini, l’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela, e pronunciando normalmente il discorso. Nel primo pomeriggio è prevista un’udienza a 7mila bambini da 84 Paesi. Insomma a quanto pare il Papa dovrebbe riprendere a breve la sua attività. E interpretando le parole del portavoce il malanno del Papa potrebbe essere solo quello legato a un banale cambio di stagione. Nelle prossime ore comunque lo stato di salute del Papa resterà monitorato e probabilmente dal portavoce del Vaticano potrebbero giungere altri dettagli sulle condizioni di Francesco.