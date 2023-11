PiazzaPulita, Mannheimer sbrocca: "State zitti! Fatemi finire!"

Roberto Tortora 10 novembre 2023 a

Vita dura per i sondaggisti, soprattutto quelli che vanno in tv. È il caso del professor Renato Mannheimer, che ha letteralmente sbroccato a Piazzapulita, il talk di approfondimento politico del giovedì sera di La7, condotto da Corrado Formigli. Nello specifico, il tema sul tavolo è l’operato del governo Meloni, in carica da poco più di un anno. Formigli, allora, passa la parola a Mannheimer, per illustrare quattro sondaggi effettuati da Proger Index Research.

Il momento di maggior tensione, al momento di illustrare il terzo dei quattro rilevamenti effettuati, il sondaggista spiega: “Il governo Meloni ha presentato una proposta di riforma istituzionale che prevede l’elezione diretta del premier da parte dei cittadini, il giudizio del campione è positivo per il 58,3%, che non è tantissimo…”. Mentre Mannheimer parla in collegamento, in studio si scatena il dibattito a più voci su quest’ultimo dato, che copre totalmente l’intervento del professore. Mannheimer non ci sta e sbotta urlando: “Provo ad andare avanti, state zitti, fatemi finire! La maggioranza vuole le elezioni dirette del premier, ma devo suggerirvi che qualunque elezioni chiediate gli italiani la vogliono votare, anche il conduttore di Piazzapulita vogliono votare, tutto vogliono votare. Il centrodestra è compatto, nella sinistra c’è una frattura, perchè il 64% degli elettori del Pd è contrario, ma il 33 è favorevole”.

Gli altri sondaggi in ballo: uno riguarda l’operato del governo in tema di immigrazione e qui si registra lo scontento del 58,1%, nel centrodestra è la Lega ad avere il 46% dei negativi, il che segna una frattura sul tema della maggioranza. Sugli accordi con l’Albania e la costruzione di due strutture d’accoglienza per i migranti, il giudizio è maggiormente positivo, ma c’è anche un’alta quota degli indecisi, che sfiora il 20%. Ultimo quesito è sulla proposta di sminuire i poteri e la figura del Presidente della Repubblica. Il 44% degli intervistati dice di no, è la maggioranza degli elettori del centrodestra. A conclusione di tutti questi sondaggi, il professor Mannheimer si limita ad una sola annotazione: “Tutto questo ci suggerisce che l’esito del referendum non sarebbe affatto scontato”.

