Luca Bizzarri contro Giorgia Meloni: "Benvenuti in Venezuela"

"Nei posti normali (esistono?) ci sono i giornalisti che fanno delle domande": Luca Bizzarri commenta così su X il video con cui la presidente del Consiglio parla della riforma costituzionale e del premierato. "In Italia abbiamo 'Gli appunti di Giorgia' in cui da una stanza di Palazzo Chigi (quindi non da casa sua) Meloni fa un bel video di propaganda elettorale sul prossimo referendum costituzionale. Welcome to Venezuela": questa la sparata con cui il comico ha chiuso il suo tweet.

Il discorso che la Meloni ha fatto in quel video era molto chiaro. "Molti governi sono passati sulla testa dei cittadini per interessi di palazzo - ha sottolineato la premier -. Dalla nascita Repubblica abbiamo avuto 31 presidenti del Consiglio, 68 governi in 75 anni, un presidente del Consiglio ogni due anni e mezzo, un governo ogni anno e qualche mese. I governi non sono mai stati stabili, nessuno è rimasto in carica 5 anni e solo uno è rimasto in sella cinque anni, Silvio Berlusconi, ma con due governi diversi. E questo lo abbiamo pagato perché l'Italia non ha avuto una strategia su niente".

Secondo la leader di Fratelli d'Italia "una politica di passaggio è debole in rapporto con interessi economici e burocrazia, e non riesce a combattere il malaffare. Per questo l'Italia cresce meno. Sulla Costituzione abbiamo avuto il coraggio di intervenire perché non mi interessa governare 5 anni se dopo di noi tutto tornerà uguale, se non approfittassimo della stabilità di questo governo per lasciare agli italiani una riforma che consenta loro di scegliere chi li deve governare".