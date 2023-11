Senaldi smaschera Landini: "Uno scranno nel Pd?", perché sbaglia tutto

19 novembre 2023 a

a

a

Clamoroso flop per Maurizio Landini. Lo sciopero del 17 novembre, al centro di un lungo braccio di ferro con il governo, ha portato ben poche adesioni. "Matteo Salvini - spiega l'accaduto Pietro Senaldi, ospite di Stasera Italia su Rete 4 - aveva ragione, anche il Garante sugli scioperi lo ha confermato". Il ministro dei Trasporti ha firmato la precettazione, costringendo Cgil e Uil a rivedere le ore di manifestazione. Un colpo basso per il sindacato: "Se questa era una candidatura politica, Landini ha sbagliato mossa".

In ogni caso, lo rassicura nella puntata di venerdì 17 novembre, "non credo che per un segretario della Cgil sarà difficile trovare uno scranno nel Pd, da qui a guidare la sinistra però...". A maggior ragione, prosegue nello studio di Nicola Porro, dopo lo sciopero: "Landini è riuscito a spaccare il sindacato, ha perso contro il Garante, Schlein e Conte si sono guardati bene dallo scendere in piazza...". Insomma, "ha rafforzato Salvini e indebolito se stesso".

"Fallito!". Bocchino a valanga: stronca Landini in tre secondi netti | Video

Ad aggravare la situazione quella che il condirettore di Libero ha già definito "una follia". Ossia quella di "proclamare uno sciopero generale contro la finanziaria settimane prima che essa fosse presentata". Una trovata - l'ha descritta - "che ha caratterizzato subito la manifestazione come atto esclusivamente politico e per nulla rivendicativo". Sostanzialmente i sindacati se la sono presa con questo governo, unico obiettivo della protesta. "Ma scioperare perché ti sta antipatico il premier o un ministro non è una cosa seria e, soprattutto, non è una cosa da sindacato", è stata la stoccata conclusiva.