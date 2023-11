Giulia Cecchettin, "anche i biscotti". Rabbia social contro l'avvocato di Filippo

19 novembre 2023 a

Giulia Cecchettin è morta. Filippo Turetta, il suo fidanzato, è stato arrestato oggi in Germania, fermo in autostrada nella sua auto, senza più soldi né benzina. Già da sabato non c'erano praticamente più dubbi: è stato lui a uccidere la 22enne di Vigonovo, in provincia di Venezia.

Eppure ieri l'avvocato del giovane, Emanuele Compagno, parlando con i giornalisti l'aveva definito "un ragazzo buono che le voleva bene e le faceva i biscotti", dicendo di escludere per questo la tesi della premeditazione.

Le parole del legale sono diventate virali nelle ultime ore, trasformate in "meme" fatti girare su Facebook, Twitter e Instagram da migliaia di ragazze e donne indignate per una cultura che confonde amore e senso del possesso e che alla fine sembra sminuire anche gli indizi più inquietanti di violenza. Il femminicidio, accusano in tante, nasce e cresce anche grazie a questo contesto.

"I genitori di Filippo sono sconvolti, non si danno pace - diceva ancora l'avvocato, prima dell'arresto in Germania -. Non sappiamo dove sia il giovane, la famiglia non ha avuto contatti da sabato. Sembra che non si sia portato nulla, un cambio o abiti pesanti per cui non credo in un'azione premeditata. Filippo non è mai stato aggressivo, un ragazzo da cui ci si poteva aspettare di tutto tranne che un gesto di violenza. Amava questa ragazza, le preparava dei biscotti, continuavano a vedersi. É davvero tutto così inspiegabile".