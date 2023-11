Luciana Littizzetto da censura in prima serata: "Le calde notti di Lilli..."

20 novembre 2023 a

Luciana Littizzetto fa trasecolare a Che Tempo Che Fa. In prima serata la comica torinese mostra a Fabio Fazio alcune proposte di titoli di film a luci rosse per cani. "Nooo", commenta subito il conduttore nella puntata di domenica 19 novembre. Ma niente, la Littizzetto è un fiume in piena: "Le calde notti di Lilli e il vagabondo, Il chihuahua che a letto fa 'uahua', Pippe, Pluto e Paperina, Biancaneve e i sette alani, Doberman e Dobergirl, Nove setter e mezzo e Quel pezzo di San Bernarda, tutta nuda e tutta calda".

Insomma, la comica non si smentisce tanto da suscitare non poca indignazione sui social. Sotto al post del programma in onda sul Nove, alcuni utenti commentano: "Sempre fastidiosamente volgare e repressa". Poco prima la Littizzetto ha tenuto il consueto monologo su quello che definisce un "mondo fatto così. Male". "Per il mondo sei sempre troppo basso o troppo alto, con un naso troppo grande e le orecchie troppo a sventola, non sei abbastanza macho o non sei abbastanza fi***…".

E ancora: "Sei appassionato di quello che studi? Secchione. Non studi niente? Cretino. Ti piace qualcuno dello stesso sesso? Fro*** lesbica. Ti piacciono i fumetti e l’arte? Fro***, lesbica. Sei sensibile? Fro***, lesbica. Comunque tu ti comporti, c’è sempre qualche stro*** che ti prende di mira", ha tuonato contro i bulli che "possono essere sbullonati. E con l’aiuto di un adulto, li sbulloniamo più in fretta".