Rampini mette in guardia l'Italia dalla Cina: "Problemi in arrivo"

Il governo Meloni promossa dagli Stati Uniti. A confermarlo Federico Rampini a Stasera Italia: "Il giudizio di Washington è stato positivo. Ha fatto le scelte che l'America si aspettava da un alleato: sia nella Nato, che sull'Ucraina e l'Europa". L'inviato del Corriere della Sera spiega nella puntata di domenica 26 novembre su Rete 4 "che l'esecutivo ha un bollo di approvazione da questa Casa Bianca". Però, è qui sta la precisazione, "l'America sottolinea che ci sono problemi in arrivo che non riguardano solo l'Italia. Si tratta dell'economia e della politica estera".

Il primo riguarda l'invasione della Cina in tutte le tecnologie della sostenibilità. In questo - prosegue - "gli Usa vedono un'Europa debole, impreparata nel gestire una nuova invasione di prodotti venduti sottocosto. A differenza dell'Ue, l'America ha dei dazi". Non manca poi la questione di politica estera, ossia l'Ucraina.

In questo caso "l'America entra in campagna elettorale, la politica estera divide democratici e repubblicani e fa capire che l'appoggio americano all'Ucraina non è più così solido e così certo". Coloro che credono nella battaglia dell'Ucraina per la propria indipendenza, "sperano che emerga un gruppo di paesi europei con l'Italia dentro che abbiano un ruolo di 'supplenza'". Tradotto: "Che si facciano carico di questa guerra che è sul loro continente".