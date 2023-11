Daniele Capezzone, il video virale sul patriarcato: "Che cosa accade a tavola"

28 novembre 2023 a

Sta diventando virale un video condiviso dalla pagina Twitter "Esercito di Cruciani" (che non è quella ufficiale di Giuseppe Cruciani, ndr) dell'"immenso" Daniele Capezzone sul patriarcato. La clip riprende un intervento del direttore editoriale di Libero ospite di Nicola Porro su Rete 4.

"Quelli che oggi gridano contro il patriarcato però sono muti sul patriarcato islamici", afferma Capezzone. Che subito dopo si domanda: "E poi dove sta questo patriarcato in Italia? Io vedo padri e madri deboli con i loro figli, che lasciano ragazzini e ragazzine di 13 e 14 anni fino alle due di notte in discoteca, che non intervengono, che hanno paura di bussare alla stanza del proprio figlio", che hanno paura a "parlare di sesso, di rapporti, di vedere cosa hanno nel telefono".

Quindi, prosegue il direttore, "se vogliamo dirci qualche verità scomoda questo è il tema, questa è la responsabilità di genitori che hanno smesso di fare i genitori, questa è la questione. Nelle famiglie, a tavola non ci si parla, siamo tutti col telefono in mano, ma non che siamo tutti criminali e i maschi sono tutti stupratori e assassini o potenziali tali. Chi dice queste cose dice sciocchezze", conclude Capezzone.