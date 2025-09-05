La Ruota della Fortuna, l'intuizione di Pier Silvio fa volare Gerry

Pier Silvio ha fatto una rara ma significativa apparizione televisiva, entrando a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna, la trasmissione che da mesi macina ascolti in access prime time e, almeno nelle prime due puntate di scontro diretto con l’avversario, Affari tuoi di Raiuno, l’ha spuntata. Non era scontato. Per arrivare a un risultato simile è passato sopra a tante cose, ha sacrificato programmi che hanno fatto la storia della tv commerciale, ma ci sono sacrifici che vanno fatti, si dice che il segreto del successo è «lasciare andare».

Non è solo una questione di numeri, di share, ma gesti si portano dietro significati più profondi: la fiducia, il coraggio, l’affetto per la propria azienda, la riconoscenza, l’etica del lavoro. Il “grazie” di Pier Silvio Berlusconi a Gerry Scotti, uomo simbolo dell’azienda da sempre ma soprattutto adesso, nell’estate 2025 e oltre, si deve giudicare con questa ottica; e il “grazie” di Pier Silvio è anche un grazie a se stesso, al capitano di una azienda che ha osato, rischiato, che si auto-dà una pacca sulla spalla, che dice “bravo”, “bravi tutti”.

EVOLUZIONE

L’amministratore delegato di Mediaset ha colto l’occasione per rivolgere un ringraziamento a tutto il team della trasmissione, sottolineando il valore dell’impresa portata avanti da Endemol Shine Italy e a Gerry Scotti. Berlusconi ha messo in luce l’importanza culturale del format e il contributo che il programma offre alla televisione italiana, sia in termini di ascolti che di contenuti. Con toni appassionati ma istituzionali, ha lasciato un messaggio chiaro: l’intrattenimento può e deve essere anche un veicolo di valori educativi e sociali.

«Buonasera a tutti! Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo», ha dichiarato. Poi ha guardato Gerry Scotti, già con gli occhi umidi: «Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito», ha affermato.

La vittoria di Pier Silvio Berlusconi è stata la scelta netta e coraggiosa di mettere a riposo un format stanco come Striscia la notizia (e anche Paperissima) e sfidare Raiuno con, appunto, la Ruota della fortuna, piazzata nella fascia serale ben prima dell’inizio della stagione autunnale, ma in estate. Scelta insolita, visionaria, azzeccata. Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha voluto marcare una netta differenza rispetto alla concorrenza, che non a caso qualcuno definisce “gioco d’azzardo”: «I nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana».

Ascolti e consenso per il game di Gerry Scotti sono per l’ad Mediaset «molto al di sopra delle aspettative. La sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli... ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative». Ecco i dati della sfida tra i due colossi. Su Rai1 il ritorno di Affari Tuoi ha radunato 4.222.000 spettatori (22.6%) dalle 20:39 alle 21:25. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.522.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna ha fatto 4.514.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:49 alle 21:39. Il giorno successivo Rai1 ha ottenuto 3.993.000 spettatori (22.4%) e Canale 5 4.109.000 spettatori pari al 23%.