Dalila Nesci, "perché lascio il M5s per FdI": sfregio in Calabria

L'ex M5s Dalila Nesci passa a FdI. E a comunicarlo è lei stessa: "Entro in Fratelli d'Italia, il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta garantendo all'Italia un ruolo da protagonista". In passato era stata sottosegretaria per il Sud con il governo Draghi e parlamentare del Movimento 5 Stelle per due legislature, poi si era unita a Luigi Di Maio nel progetto, fallito, di Impegno civico. Oggi la scelta di aderire a FdI e soprattutto di candidarsi alle prossime regionali in Calabria col partito della Meloni. Proprio nella regione in cui il centrosinistra ha scelto come candidato un 5S, Pasquale Tridico.
Nesci, che ha fatto parte del Movimento fin dall'inizio ed era tra le fondatrici dei meetup grillini in Calabria, oggi sta invece col centrodestra che sostiene Roberto Occhiuto, il governatore uscente di Forza Italia che ritenta il bis. Il voto è in programma il 5 e 6 ottobre. “È stato un percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e a tutta la classe dirigente di FdI. Sono onorata di essere stata accolta in questa comunità politica e di essere candidata alle prossime elezioni regionali della Calabria – ha spiegato la Nesci –. La politica deve essere esercitata con onestà e spirito di servizio. Accetto questa candidatura perché la Calabria ha bisogno di buon governo e concretezza".
La Nesci, infine, ha chiosato: "La mia è una scelta di maturità e responsabilità. Con Giorgia Meloni al governo, con Wanda Ferro in Calabria e con una comunità di dirigenti e militanti appassionati, ho trovato un partito che unisce esperienza e rinnovamento, capace di garantire interlocutori seri, credibili e vicini agli amministratori locali. Una Calabria diversa è possibile, una Calabria che ingrani una marcia in più con Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni e con Occhiuto presidente”.