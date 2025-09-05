Novak Djokovic imbarazza Nick Kyrgios: "Mi ha mandato dei video"

Novak Djokovic svela i messaggi di Nick Kyrgios , ex tennista più volte autore di insulti ai danni di Jannik Sinner . In conferenza stampa agli Us Open il campione serbo racconta gli insoliti messaggi ricevuti dall’australiano. "Una volta mi ha mandato un video. Ama mandarmi clip da locali notturni e bar. All’ultimo non ho nemmeno risposto. Dice sempre: ‘Perché continuo a incontrare serbi in giro per il mondo?’". E ancora: "Va a una festa, incontra uno di noi e gli dice: ‘Sei serbo!’. Poi si abbracciano, bevono e lui mi manda i video".

Tornando serio, Djokovic si augura che Kyrgios possa voltare pagina e tornare in campo: "Nick, sfortunatamente, non ha mai avuto la disciplina necessaria. Se avesse avuto il 30% della disciplina richiesta – e ne ha circa il 5% – sarebbe facilmente tra i primi 10. Mi piacerebbe molto che tornasse, perché ha dovuto affrontare tanti infortuni. Significa molto per il nostro sport. Per quanto controverso e diverso, la gente lo adora: attira il pubblico. Spero che possa concludere la sua carriera in campo. Sarebbe un peccato se gli infortuni gli impedissero di giocare almeno altri tornei importanti".