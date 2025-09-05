Novak Djokovic imbarazza Nick Kyrgios: "Mi ha mandato dei video"

Novak Djokovic svela i messaggi di Nick Kyrgios, ex tennista più volte autore di insulti ai danni di Jannik Sinner. In conferenza stampa agli Us Open il campione serbo racconta gli insoliti messaggi ricevuti dall’australiano. "Una volta mi ha mandato un video. Ama mandarmi clip da locali notturni e bar. All’ultimo non ho nemmeno risposto. Dice sempre: ‘Perché continuo a incontrare serbi in giro per il mondo?’". E ancora: "Va a una festa, incontra uno di noi e gli dice: ‘Sei serbo!’. Poi si abbracciano, bevono e lui mi manda i video".
Ma Nole declina sempre gli inviti di Kyrgios: "L’alcol, in generale, non lo bevo. A volte un bicchiere di vino, e mi piace farlo così, in un cerchio ristretto, con alcuni dei miei amici e le persone a me più care. Quindi no, non esco da molto tempo. Forse Kyrgios riuscirà a trascinarmi fuori insieme a lui, a ubriacarmi. Ecco, glielo lascio come compito: può provarci, magari riuscirà a ‘incastrarmi’".
Tornando serio, Djokovic si augura che Kyrgios possa voltare pagina e tornare in campo: "Nick, sfortunatamente, non ha mai avuto la disciplina necessaria. Se avesse avuto il 30% della disciplina richiesta – e ne ha circa il 5% – sarebbe facilmente tra i primi 10. Mi piacerebbe molto che tornasse, perché ha dovuto affrontare tanti infortuni. Significa molto per il nostro sport. Per quanto controverso e diverso, la gente lo adora: attira il pubblico. Spero che possa concludere la sua carriera in campo. Sarebbe un peccato se gli infortuni gli impedissero di giocare almeno altri tornei importanti".
"Je ne suis jamais allé en boîte de nuit, ni dans un bar. Je n’aime pas rester trop longtemps dehors. Peut-être que Kyrgios réussira à me saouler. Si je gagne l’US Open, qu’il m’emmène où il veut !"— TennisTemple (@tennistemple) September 5, 2025
