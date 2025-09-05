Morning News, Paola Barale: "Quando ho paura di tornare a casa"

“Io la sera ho paura a tornare a casa da sola. Non è la prima volta che lo dico e quando esco non prendo la mia auto, prendo il taxi. Non ho più la mia auto perché ho deciso di venderla”: Paola Barale lo ha detto a Morning News su Canale 5, intervenendo sul problema della violenza sulle donne.

“Non me la sento di avere un garage sotterraneo, o magari un box sotterraneo, piuttosto che un garage che dista 100 metri dall’abitazione e poi tornare a casa da sola”: ha confessato la conduttrice a proposito delle sue paure. “Io non usavo mai la macchina la sera, quindi ho deciso di usare sempre i mezzi pubblici e i taxi, e chiedo sempre ai tassisti di fermarsi, di aspettare che io rientri in casa, almeno fino a quando entro dentro il portone - ha raccontato ancora -. Che poi non è neanche sicuro, perché è un portone basso e uno lo può anche scavalcare, ma detto questo, capisci a che punto siamo arrivati? Ma il problema non riguarda solo le ore notturne: riguarda tutta la giornata”.