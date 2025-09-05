Pier Ferdinando Casini smonta Schlein con una foto: "Destinati a perdere"

"Qui a L'Aria Che Tira non tira l'aria del centro". Con una battuta Pier Ferdinando Casini commenta la foto mandata in onda da Francesco Magnani. Nell'immagine si vedono Nicola Fratoianni, Elly Schlein, Giuseppe Conte ed Angelo Bonelli. "In quella foto manca il centro. Senza un centro forte, questa coalizione è destinata a perdere. Io mi auguro ci sia qualche uomo i buona volontà... Io sono vecchio e stano, quindi non mi si può chiedere di supplire".

E ancora, sperando di far breccia nel cuore dei meno anziani: "I saggi greci dicevano che le città si difendono con le lance dei giovani e i consigli degli anziani. Se vogliono un consiglio, a questi quattro dico: prendete qualcuno che copra l’area moderata, altrimenti si va poco lontano".

Non manca poi la domanda sulla polemica che ha travolto Massimo D'Alema. L'ex presidente del Consiglio ha infatti partecipato alla parata cinese con Vladimir Putin e Xi Jinping, ma anche Kim Jong-un. Per il senatore si tratta di una discussione sterile: "D’Alema è libero da vincoli politici e va con le persone con cui si trova meglio. Non fa politica attiva ed è un privato cittadino. Ha una certa età e non ha bisogno di consigli di altri: se pensa di stare meglio in compagnia di queste persone, è giusto che vada lì".