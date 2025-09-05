Giuseppe Conte, gli esplode il M5s in mano: "No al Pd", chi va via

A mollare sono la ex vicesindaco Stella Sorgente e dei due ex assessori Andrea Morini , attuale capogruppo in Consiglio, e Francesco Belais . I tre lasciano i banchi del Consiglio dimettendosi dalla carica per motivi di lavoro, spiega ancora Morini, la prima infatti ha vinto un concorso per dirigente scolastico mentre Belais è in partenza per il Sud America, e la carica da consigliere sarebbe quindi per entrambi insostenibile. Morini, che nelle prossime ore annuncia che rassegnerà le dimissioni da capogruppo del Movimento e chiederà al presidente del consiglio comunale Pietro Caruso di entrare nel gruppo misto, motiva invece la scelta di uscire sulla base dell'apparentamento con il Pd alle prossime regionali.

Non tutti gli inciuci riescono con il buco e a Giuseppe Conte esplode un pezzo di Movimento 5 Stelle in mano. A Livorno tre consiglieri pentastellati, tutti ex membri della giunta Nogarin , hanno lasciato il loro incarico come protesta per il dichiarato sostegno del Movimento al governatore uscente del Pd Eugenio Giani alle imminenti elezioni regionali in Toscana.

"Per me - ha spiegato Morini - è incompatibile il sostegno alla candidatura di Eugenio Giani. Noi chiedevamo una discontinuità che Giani ovviamente e legittimamente non poteva garantire. Da qui la decisione di uscire e di lasciare il gruppo M5s in Consiglio". Per effetto delle dimissioni di Sorgente e Belais, in consiglio comunale dovrebbero entrare per l'M5s il secondo non eletto Daniele Esposito e la terza non eletta Lucia Grassi. Andrea Meschi, primo dei non eletti, aveva già rinunciato per motivi personali. .

La scelta, più politica che personale, ha scatenato un terremoto nel Movimento 5 Stelle toscano, che con molta riluttanza ha accettato l'alleanza con i dem alle regionali, proprio come accaduto nelle Marche con il candidato governatore Matteo Ricci, europarlamentare Pd e indagato a Pesaro. In Toscana, i 5 stelle sono stati infatti sempre fieramente all'opposizione della giunta Giani, con punti di disaccordo pesantissimi su temi concreti e sensibili.