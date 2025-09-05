Sinner, Pietrangeli: "Nessuna gelosia, lui è gigante"

Non ha visto in diretta il derbyssimo Sinner-Musetti, l’altra notte. L’ha recuperato in registrata ieri mattina per non interrompere il prezioso sonno, importante per un uomo nato nel 1933. Ma Nicola Pietrangeli ci aveva già anticipato: «Non penso proprio che Jannik manchi di pareggiare il mio record di 86 vittorie in uno Sam». E così è stato: il quarto di finale fratricida con Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli US Open non ha avuto storia: Sinner ha dominato in tre set (6-1, 6-4, 6-2) e ha raggiunto, come volevasi dimostrare, l’ottava semifinale Slam in carriera e l’86ª vittoria in un major a soli 24 anni.

Nicola, questo risultato la disturba?

«Affatto. Mi ha raggiunto ma questa è l’occasione giusta per cancellare finalmente la leggenda metropolitana secondo la quale io sarei invidioso di Jannik. Ma come potrei?».

In passato l’hanno accusata di esserlo.

«Fandonie. Ma scherziamo? Sinner è un fenomeno assoluto e ha solo 24 anni, un’età nella quale si vive magnificamente il tempo che scorre. Magari li avessi io, i suoi anni».

Come sta, ora, Nicola?

«Male. Fisicamente perché sono bloccato qui in casa davanti al televisore, ma anche psicologicamente. Mi faccio mille domande».

La voce è ancora gagliarda e fiera.

«Ma l’11 settembre ne compio 92 e la cosa più terribile è pensare a mio figlio che non c’è più».

Certo, la capiamo bene. Torniamo a Sinner, le va?

«Certo, se lo merita. Dicevo che non ho mai sostenuto non fosse un fuoriclasse, semmai che ben difficilmente potrà arrivare a battere un altro record che mi appartiene e che non vedo come possa minacciarlo».