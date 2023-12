Javier Milei? Milena Gabanelli inventa la stroncatura preventiva

05 dicembre 2023 a

«L’Argentina allo sfascio con le leggi del Loco» era il titolo scelto dal Corriere della Sera sulla prima pagina di ieri per Dataroom di Milena Gabanelli e Giuseppe Sarcina. Il tema era illustrare cosa intende fare il nuovo presidente ultraliberista Javier Milei per un Paese con «inflazione al 143% e metà popolazione sotto la soglia di povertà. Lo Stato non ha soldi per pagare pensioni e stipendi».

"Convocazione straordinaria del Parlamento": Milei parte col botto, cambia la storia

Ma con quel titolo sembra il contrario: cioè che sia colpa di Milei, che non si è ancora insediato alla Casa Rosada, se Buenos Aires è alla canna del gas. E non di anni di malgoverno da parte dei suoi avversari, i “peronisti di sinistra” Kirchner e Fernandez. Siamo alla stroncatura preventiva.