Mario Sechi a Lilli Gruber: "Contro Giorgia Meloni un'intenzione violenta"

"Ciò che non è normale, a mio avviso, è il tentativo netto e visibile di mettere in cattiva luce la famiglia, tutto il giro dei familiari": Mario Sechi lo ha detto nello studio di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, riferendosi alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ha puntato il dito contro la messa in piazza della sua vita privata. "Ma chi la mette in cattiva luce?", gli ha chiesto allora la conduttrice.

E il direttore di Libero ha risposto: "La stampa tutta orientata o quasi a sinistra. Posso citare paginate fatte da Repubblica. Il tentativo politico orientato continuamente cercando di cogliere in fallo il presidente del Consiglio e di metterlo in cattiva luce, di consumarlo dal punto di vista dell'immagine pubblica. C'è modo e modo, lì c'era proprio il tentativo di consumare Giorgia Meloni e di intaccare fin dall'inizio la leadership: l'inchiesta sulla mamma che scriveva libri, sulle case di famiglia...".

Sechi, però, ha anche precisato che gli attacchi contro la Meloni non hanno prodotto alcun effetto: "La realtà è è che questa operazione con Meloni è fallita". "Ma allora perché si lamenta?", lo ha incalzato quindi la Gruber. E lui ha risposto in maniera netta: "Si lamenta giustamente perché c'è un'intenzione violenta nel tono".

