Chiara Ferragni "umile e dimessa" in video? Occhio, quanto costa quel che indossa

Il look dimesso di Chiara Ferragni in realtà è tutt'altro che dimesso. Sulla pagina Twitter di "Lorenzomega" viene infatti calcolato il costo dell'umile outfit della influencer nel video che lei stessa ha pubblicato sui social per chiedere scusa per lo scandalo del Pandoro Balocco griffato Ferragni.

"Oggi vi suggerisco un outfit perfetto per quei giorni in cui scoprono che lucri sui bimbi", si legge nel post. Che fa l'elenco dei prezzi: pullover Parksville Loro Piana in cachemire (2.300 euro); bracciale Juste un Clou di Cartier in oro bianco (57.000 euro); trucco sfatto però di Dior (120 euro); cipolla per pianto controllato per generare empatia 1 euro. Totale: 59.421 euro".

oggi vi suggerisco un outfit perfetto per quei giorni in cui scoprono che lucri sui bimbi:

• pullover Parksville Loro Piana in cachemire (2.300€)

• bracciale Juste un Clou di Cartier in oro bianco (57.000€)

• trucco sfatto però di Dior (120€)

• cipolla per pianto… pic.twitter.com/USy46Frvk8 — lorenzomega (@lorenzomega_) December 18, 2023



Un post molto ironico sotto il quale, tra i commenti, si legge la puntualizzazione della giornalista Guia Soncini, che fa notare: "Però per fare questo post bisogna saperne abbastanza da trovare il golf uguale, mettendone uno che solo a un eterosessuale cieco può sembrare lo stesso il soufflé si sgonfia".

Verissimo, epperò si vede chiaramente che quel maglione che indossa la Ferragni, non è stato certo comprato su una bancarella...

Tant'è. È con questo look che Chiara Ferragni si è presentata pubblicamente per scusarsi del caso del pandoro ’griffato' e annunciare una donazione di un milione di euro all’ospedale Regina Margherita di Torino, al centro dell’iniziativa di beneficenza su cui è intervenuto l’Antitrust multando per più di un milione di euro due società che fanno capo alla influencer cremonese. "Quando si sbaglia bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro", dice con il volto apparentemente provato Chiara Ferragni, "ed e quello che voglio fare ora. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini".