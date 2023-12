Chiara Ferragni, Giuliano Ferrara: "Bella fatina, come pensi di farla franca?"

20 dicembre 2023 a

a

a

Alla fine anche Chiara Ferragni ha subito la "legge bronzea" dell'esistenza, spiega Giuliano Ferrara sul Foglio: "Se fai del bene morale la tua professione abituale, una qualche forma di male morale alla fine inevitabilmente si accanirà contro di te".

La moglie di Fedez, la più importante influencer italiana incappata nello scandalo del pandoro-gate Balocco e della beneficenza "a scopo di lucro" sulla pelle dei bimbi malati ("un errore di comunicazione", ha spiegato lei in lacrime sui social, chiudendo il caso annunciando il versamento di un milione di euro sull'unghia), è finita nello stesso calderone di Tonino Di Pietro ("è l’emblema assoluto del fenomeno", chiosa l'Elefantino) e della famiglia Soumahoro e del loro ormai mitologico "diritto al lusso", un passaggio rapidissimo "dagli stivali alle Manolo Blahnik" in nome della "milizia indefessa a favore dei vulnerabili".

"Se ha preso soldi...". Senaldi svela il gioco sporco di Chiara Ferragni: la verità dietro la "beneficenza"

"Come puoi pensare di farla franca?", domanda quindi Ferrara tornando sul caso Ferragni. "Sei testimone e testimonial del fatto che tutto è sotto gli occhi di tutti, che la comunicazione, la com, invade ogni spazio, si socializza malignamente, e nella natura del digitale, che con tutta l’apertura è un circuito chiuso". Eppure Chiara si è trasformata "da bella fatina dedita al benessere dei più e al bene particolare dei meno avvantaggiati in agente di beneficenza personale a proprio vantaggio".

"Battaglia ideologica, presa a bastonate": la sinistra perde la faccia, chi difende Chiara Ferragni | Video

Un tetro rimando storico: "Per via della legge bronzea i giacobini furono poi ghigliottinati anche loro". Ferrara si definisce "realista e immoralista" quindi non ha alcuna intenzione di ghigliottinare nessuno, tanto meno i Ferragnez, "un simpatico fenomeno di credulonità di massa se non proprio di credibilità". La conclusione del suo editoriale è fulminante: "Le notazioni che precedono non mettono capo necessariamente a un Saviano inquisito per traffico di stupefacenti o a un Travaglio beccato con una mazzetta in mano. Legge bronzea sì, ma non esageriamo".