Giorgia Meloni, Bruno Vespa fa impazzire la sinistra: "Mai un premier come lei"

23 dicembre 2023 a

a

a

Un'Italia al centro. Anche e soprattutto dell'Unione Europea, con le elezioni del prossimo anno sullo sfondo. Un voto da cui potrebbe uscire una nuova Europa, un'Unione pronta a cambiare e a mettere in discussione alcuni dei principi su cui si fonda.

Giorgia Meloni e il governo italiano sono in prima linea in questa battaglia. Si pensi al recentissimo stop alla ratifica del Mes, così come i rilievi sul Patto di Stabilità. E per mettersi "di traverso" a Bruxelles, ovviamente, ci vogliono i mezzi e ci vuole soprattutto autorevolezza.

Un'autorevolezza che anche un insospettabile osservatore, quale è Bruno Vespa, riconosce proprio al presidente del Consiglio. E sta tutto in una frase del conduttore di Porta a Porta, una frase pronunciata in un'intervista al rotocalco Gente, in cui il giornalista si spende in una riflessione sul premier. "La novità è il ruolo di Giorgia Meloni - premette Bruno Vespa -: mai il presidente del Consiglio italiano è stato così centrale negli equilibri europei".

Parole, quelle di Vespa, che non sono certo sfuggite a Fratelli d'Italia. Tanto che l'account ufficiale del partito le ha rilanciate su X, aggiungendo: "Pronta a guidare quel cambiamento in Europa che attendiamo da tempo". E ad essere pronta, ovviamente, è l'Italia. Questa Italia.