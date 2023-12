Chiara Ferragni, il pubblicitario: "Potrebbe entrare in politica"

24 dicembre 2023 a

Il duro colpo inflitto dal pandoro-gate a Chiara Ferragni potrebbe finire con un epilogo inaspettato. Come una discesa in campo dell'influencer. Tutto vero, a svelare la possibilità di una carriera politica ci pensa Francesco Taddeucci. Pubblicitario che conosce bene la coppia Ferragni-Fedez (hanno lavorato insieme per la campagna della prima stagione della serie tv Ferragnez ndr), è lui a dire che "ci piaccia o meno, lei e Fedez sono la vera famiglia reale italiana. Con i loro scandali e le loro grandezze. E se Fedez ha un’autentica vocazione all’impegno civile, lei ha in mano un patrimonio di consenso che le permetterebbe di entrare in politica: come Berlusconi, come Trump negli Stati Uniti".

A riguardo, comunque, specifica sulle colonne di Repubblica di non avere informazioni riservate, anche se "da pubblicitario, però, ritengo che potrebbe arrivare fino alle massime cariche istituzionali". Tornando poi sulla polemica che ha portato l'Antitrust a multare l'imprenditrice digitale, Taddeucci si dice sorpreso: "È lecito immaginare che l’azienda Chiara Ferragni, il marchio Chiara Ferragni mobiliti decine di collaboratori, consulenti e legali. Un gruppo che mi risulta organizzato, vigile".

Da qua la sorpresa: "Per questo il caso del pandoro indigesto, e della multa dell’Antitrust, mi ha molto sorpreso. Ti chiedi come sia stato possibile una cosa così, con tutti gli angeli custodi che Chiara Ferragni ha intorno". Tuttavia per il pubblicitario la fuga di sponsor e follower finirà presto e Ferragni tornerà a essere una "macchina da soldi". Proprio come accaduto in passato a Kate Moss, anche lei travolta dagli scandali.