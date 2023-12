Giampiero Mughini asfalta Giuseppe Conte: "Fatto e detto di tutto. Diciamo che..."

25 dicembre 2023 a

Al centro della puntata della vigilia di Natale di Stasera Italia in onda su Rete 4 domenica 24 dicembre, alla conduzione Augusto Minzolini, c'è ancora il Mes, poi anche lo scontro tra governo italiano ed Unione Europea.

Ospite in studio ecco Giampiero Mughini. E con lui si parla anche di Giuseppe Conte, del suo "no" al fondo salva Stati e dello scontro con Giorgia Meloni, che lo aveva accusato in aula in Parlamento di aver, di fatto, ratificato delle modifiche al trattato.

Mughini non fa sconti al leader M5s: "Conte non è un monumento, diciamo, alla coerenza con se stesso. Ha fatto di tutto e ha detto di tutto", picchia subito durissimo. Poi sulle manovre del governo, parimenti, esprime dei dubbi: "Ti confesso che nella situazione grave in cui si trova il nostro Paese... noi non siamo nelle condizioni di poter fare gli spocchiosi nei confronti del resto d'Europa. Forse c'è qualcuno che trova l'essere spocchioso più sexy che essere dialogante, io non la penso così, ma noi non possiamo per certo permettercelo. Dunque cosa succederà? Io credo che prima o poi si arriverà ad un accordicchio", conclude Giampiero Mughini.