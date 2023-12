Marta Fascina, "Buon Natale" e poi questa foto

25 dicembre 2023 a

"Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente". È questo il messaggio social di Marta Fascina. L'ex compagna del Cav ha pubblicato la frase, seguita da un emoticon, un cuoricino rosso. La deputato di Forza Italia, attraverso canali social, Fb e Instagram, ricorda così Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno 2023. Il post è accompagnato da una foto in cui i due sono in piedi, accanto a una tavola natalizia, abbracciati e sorridenti.

Tanti i politici che hanno affidato ai social i propri auguri. Tra questi ll leader di Iv, Matteo Renzi. L'ex premier posta la foto di un suo messaggio scritto a mano, e anche lui non trascura Gaza e i conflitti nel mondo. "Buon Natale a tutte e tutti. Sono ore di dolore anche e soprattutto nei luoghi della natività in Terra Santa. Sono ore di tensione internazionale ma spero tanto che siano per ciascuno di noi ore di pace, di dialogo, di festa, di pensieri e di abbraccio, e non solo di cibo (e qui traccia un emoticon a penna, quello dello smile). Un pensiero speciale a chi questo anno avverte dolore per qualche posto vuoto (sottolineato) nella tavolata del pranzo. Il posto vuoto di chi magari sta lavorando, è di turno, ma anche il posto vuoto di chi è in ospedale, di chi è all'estero, di chi si è allontanato, di chi è in carcere. Che sia comunque nonostante tutto un giorno di pace, di speranza, di bellezza. Che sia davvero un buon Natale".

Poi il lungo augurio. Carlo Calenda, leader di Azione, con una foto abbracciato ai figli ("i quattro figlioli. E il vecchio padre" il suo commento), e un'altra della vigilia "ballando con mamma sulle note di Bruce Springsteen 'I'm on fire'. Si lo so sembra mia sorella, figlia, nipote, etc.".