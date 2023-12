Chiara Ferragni, Giampiero Mughini la affonda: "Come si è fatta fotografare"

29 dicembre 2023 a

a

a

"Chi troppo presume da sé non mette nel conto che sia stato un passo falso": Giampiero Mughini, in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, lo ha detto a proposito del caso Chiara Ferragni e del cosiddetto pandoro-gate. "C'è un panettone da 3 euro - ha proseguito il giornalista, riferendosi al pandoro Balocco finito nella bufera - quindi un panettone molto modesto, il cui produttore intende gonfiarlo a 9 euro".

"Quello stesso prodotto, che vale 3 euro, viene venduto a nove euro perché nel frattempo la regina della comunicazione - ha aggiunto Mughini con chiaro riferimento all'imprenditrice digitale - si è fatta fotografare mentre spruzzava un po' di polvere su quel panettone. La beneficenza non c'entrava nulla. E adesso sono in ballo delle operazioni similari fatte con delle uova di Pasqua". Infine con tono amaro ha chiosato: "Cosa volete che vi dica? Ha perso 100mila follower su 29 milioni, è da ridere". "Una goccia nel mare", gli ha fatto eco il conduttore.

Intanto dopo l'apertura di una inchiesta, senza indagati, a Milano, si è mossa ieri anche la procura di Prato. Pure in questo caso, comunque, si tratta di un fascicolo d'inchiesta modello 45, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, come atto dovuto per l'obbligatorietà dell'azione penale a seguito dell'esposto che l'associazione di consumatori Codacons ha presentato in diverse procure in tutta Italia.