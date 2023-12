Chiara Ferragni, la tuta grigia e l'armocromista

30 dicembre 2023 a

La sottile linea grigia che unisce Chiara Ferragni all'armocromia tanto cara a Elly Schlein. Non è un caso che l'influencer abbia scelto una "dimessa" tuta extralusso di colore grigio per il video di scuse con cui ha tentato di tamponare il pandoro-gate, senza riuscirci. Il grigio è infatti il colore del pentimento.

Anche Aboubakar Soumahoro aveva indossato una felpa con zip di quel colore quando in lacrime aveva provato a tirarsi fuori dallo scandalo familiare. E c'è un dato suggestivo, che fa comprendere come tutto in casa Ferragni sia business. Dopo quel video, era circolata voce che il capo fosse andato esaurito. "Ma la verità è un’altra - scrive Daniela Mastromattei su Libero -. La tuta grigia (si tinge di giallo) era esaurita già otto giorni prima del video di scuse".