Sorbillo, "ma con che faccia?": travolto dagli insulti per la nuova pizza

L’aspetto, diciamolo, è invitante. È bianca, con provola affumicata di Napoli e fettine di ananas caramellata. Sì, avete capito bene: la pizza snobbata - anzi derisa - da tutti gli italiani ora è stata ufficialmente sdoganata da uno dei pizzaioli più rappresentativi: il napoletano Gino Sorbillo, che ha locali aperti in tutta Italia e nel mondo.

È stato lui, sul suo profilo Instagram, ad annunciare l’operazione ananas con un video girato nella pizzeria di via dei Tribunali, nel centro storico di Napoli. «È una pizza bianca particolarissima dice prima di assaggiarla - Ragazzi non vi scatenate, non mi fate nero, io sono legato alla tradizione però voglio provarla perché l’ho messa nel mio menù».

Poi, dopo l’assaggio: «Ragazzi è buona, giuro, anzi faccio anche il bis. Se non mi credete venite qui a provarla». Sotto il post, poi una promessa: «Il commento più bello vince».

Ma di reazioni positive ce ne sono state davvero poche e il web si è scatenato: «La vera pizza è un’altra, questa lasciamola agli americani»; «Questa non è tradizione, certo sei furbo e sai fare marketing»; «Noooo, con che faccia criticheremo ora gli americani?»; «Adoro la pizza e adoro l’ananas, ma non mischiamo il sacro col profano».