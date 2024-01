Matteo Bassetti, lo sfogo: "Italiani maleducati, ancora non l'hanno capito"

02 gennaio 2024 a

È furioso Matteo Bassetti. "Gli italiani dal punto di vista sanitario sono maleducati", sbotta il professore: "Non usano la mascherina anti-Covid, non si lavano le mani, non stanno a casa quando hanno il raffreddore cercando di rispettare il prossimo, maleducati perché malati vanno comunque al cenone o ai pranzi e se ne fregano, maleducati perché non si vaccinano quando bisognerebbe farlo", prosegue.

E ancora, in tema di uso dei farmaci, gli italiani sono "maleducati perché abusano degli gli antibiotici e poi dicono che comunque è colpa dei medici, ma nella realtà sappiamo bene che un terzo dell’utilizzo degli antibiotici, anche in questa stagione, è in auto prescrizione ovvero si usano quelli che sono avanzati nell’armadietto", osserva il direttore della Clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

"Non possiamo dire ineducati perché sono ’male-educati'", insiste il professore Matteo Bassetti, "si corre al pronto soccorso quando si hanno due giorni con 38 di febbre", e invece tutti dovrebbero sapere che basta restare a casa. E conclude: "In generale, io credo che bisognerebbe tornare a fare educazione sanitaria nelle scuole per evitare che ci sia una ’male educazione' ma una buona educazione alla salute".