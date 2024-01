Bocelli e la battaglia per Chico Forti: "Gli darò voce finché non tornerà in Italia"

02 gennaio 2024 a

Prosegue la battaglia di Andrea Bocelli per il ritorno in Italia di Chico Forti. A raccontare lo stretto legame tra il tenore e l'imprenditore detenuto da 24 anni in carcere a Miami è Alessandro Dell'Orto. I due, infatti, sono legatissimi. Bocelli e la moglie Veronica Berti hanno deciso di schierarsi a fianco di Forti dopo aver conosciuto la sua storia grazie all’ex ministro degli esteri Giulio Terzi e alla show girl Jo Squillo. Quasi due anni fa, in occasione del compleanno dell’imprenditore (8 febbraio), il primo incontro in carcere, poi altre visite. L'imprenditore, nonostante si sia sempre dichiarato innocente, è stato accusato senza indizi, giudicato senza difesa, dichiarato colpevole senza vere prove nel lontano 2000. All'epoca Forti venne incolpato di aver ucciso Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale stava acquistando il Pikes Hotel a Ibiza. Da lì un vero e proprio incubo.