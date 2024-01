Stasera Italia, Rita Dalla Chiesa: "Ogni tre secondi": una lezione monumentale

07 gennaio 2024 a

a

a

"Giorgia Meloni si trova ad affrontare problemi veri, problemi seri, problemi degli italiani": Rita Dalla Chiesa lo ha detto in collegamento con Stasera Italia su Rete 4. "E gli italiani - ha aggiunto la deputata di Forza Italia - si aspettano che lei faccia tutto quello per cui è stata votata. E lo sta facendo. E non può essere bloccata ogni tre secondi da persone che non si comportano nel modo più giusto". Il riferimento in quest'ultimo caso è al deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, finito nella bufera dopo quanto successo alla festa di Capodanno organizzata nella sede della Pro Loco a Rosazza, in provincia di Biella. Dal mini revolver del parlamentare, infatti, è partito un colpo che ha ferito di striscio un 31enne presente alla festa, genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anche lui presente alla festa.

Pozzolo ha negato di avere sparato ma ha ammesso che la pistola da cui è partito il colpo è la sua. Di qui la decisione della premier di sospenderlo dal partito, come comunicato da lei stessa durante la conferenza stampa di inizio anno. "Quello che mi sembra strano ancora oggi - ha commentato la Dalla Chiesa - è che le persone vadano in giro con delle pistole, io sono stata abituata a vivere nelle caserme, lo sapete tutti, e quindi di armi ne ho viste e le armi le ho sempre odiate, le ho sempre detestate".