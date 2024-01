Fedez, prima insulta Myrta Merlino. E poi... clamorosa "fuga" del rapper

10 gennaio 2024 a

Un mistero aleggia su Fedez. Ieri, martedì 9 gennaio, le accuse a Myrta Merlino, il tutto su Instagram: delle storie in cui si scagliava contro la conduttrice di Pomeriggio 5 per il fatto che un inviato della trasmissione campeggiasse sotto casa del rapper e Chiara Ferragni. Parole pesanti, quelle di Fedez, che dileggiava la Merlino parlando della cacca della sua cagnolina, "ci vediamo domani per la cacca di Paloma", affermava il rapper.

Nel corso della trasmissione di oggi, mercoledì 10 gennaio, la replica di Myrta Merlino: "Se volete tu e Chiara Ferragni potete rispondere alle nostre domande", ha ricordato la conduttrice. Ma eccoci al mistero, notato da Dagospia: Fedez ha infatti fatto sparire le storie incriminate. La loro "vita" su Instagram è di 24 ore, ma non erano più online. Perché? Che cosa è successo?

Nel frattempo, contro Fedez, si sono mossi anche i giornalisti, nel dettaglio il Gruppo Cronisti Lombardi e il Sindacato Cronisti Romani, che in una nota hanno attaccato il rapper: "Apprendiamo con stupore delle derisioni postate da Fedez sul web all'indirizzo dei colleghi giornalisti e fotoreporter trovati al rientro sotto casa sua. Fedez conosce meglio di tanti altri le regole della comunicazione e non può certo pensare che possa essere uno strumento sempre e solo a favore, per l'immagine o il business", hanno ricordato al marito di Chiara Ferragni.