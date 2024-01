Social, qualcosa sta cambiando: il basso profilo degli influencer

Daniela Mastromattei 16 gennaio 2024 a

a

a

Ci voleva il pandoro–gate che ha coinvolto Chiara Ferragni per scoperchiare il vaso di Pandora. E ora mentre si invoca la trasparenza, c’è chi sostiene che gli influencer procedono a passo svelto sulla via del tramonto. Gli stessi Dolce e Gabbana, i primi a lanciare quell’esercito di giovani senza arte né parte, che sfrutta il potere di un like legato al numero di follower (veri o falsi, bisognerebbe indagare), sulla passerella facendolo sfilare al posto dei modelli professionisti, ne prendono le distanze: «Sono anni che non lavoriamo più con loro». E dopo la Ferragni «cadranno tutti, non sarà la caduta degli dei, ma le va vicino», ne sono convinti i due stilisti Stefano e Domenico. E se lo dicono loro, che riescono sempre ad anticipare tendenze e dintorni, c’è da crederci.

Tant’è che proprio Chiara sempre in prima fila alle sfilate milanesi, stavolta, durante la mini settimana fashion, ha scelto di andare in montagna. Lo scandalo Balocco (e non solo) pesa come un macigno. In effetti anche molti altri blogger sembrano spariti dalle passerelle. Scelte personali o delle griffe? Chissà. Certo è che dopo esserci fatti abbindolare sui social ad acquistare questo o quell’oggetto e, ancora peggio, a farci imporre uno stile di vita, adesso sembriamo tutti rinsaviti e pronti alla critica: che razza di lavoro è quello di fare soldi postando una foto per pubblicizzare vestiti e accessori, hotel, ristoranti e tanto altro?

Chiara Ferragni, esplode il caso a Citylife: "Ecco chi non parla", l'affondo finale?

Con il successo strettamente legato al “seguito” virtuale. Un tempo si pensava di avere successo grazie a cultura, studi, letture, viaggi e su questo si costruivano carriere. E nessuno seguiva nessuno. Influenzare il pensiero e i gusti di altri non era nel pacchetto. Sarebbe bello se smettessimo tutti di scopiazzare la vita degli altri e iniziassimo a vivere la nostra. Il primo passo è fatto, abbiamo capito che non è tutto oro quello che luccica. Che la beneficenza si fa senza esibirla e la truffa (soprattutto on line) è sempre dietro l’angolo.