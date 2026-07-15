Chiara Ferragni, topless incendiario in barca: paparazzi scatenati

L'imprenditrice digitale sta è a Portofino, una delle mete favorite dalla Ferragni, un luogo dove sembra aver ritrovato equilibrio e spensieratezza dopo mesi particolarmente complicati, segnati sia dalla fine del matrimonio con Fedez sia dalle vicende che hanno coinvolto la sua attività professionale. Del resto, "La Chiara che vorrei" non è soltanto il tatuaggio che porta sulla mano dal 2019, ma anche il simbolo di un percorso personale che oggi pare averla riportata verso una nuova fase della sua vita.

Dopo periodo turbolenti (eufemismo), un pizzico di serentià per Chiara Ferragni . E così eccola in vacanza insieme al suo compagno, Jose Hernandez . Sulle loro tracce, però, ci sono i paparazzi di Chi. I quali consegnano alle stampe una foto piccantissima dell'influencer: topless!

Secondo quanto raccontato dal settimanale, Ferragni e Hernandez hanno speso una giornata in mare tra bagni, momenti di tenerezza e sorrisi. E proprio durante l'uscita in barca, la Ferragni è rimasta per qualche istante senza la parte superiore del bikini, un dettaglio ovviamente catturato dagli obiettivi dei fotografi.

La coppia ha poi raggiunto San Fruttuoso, fermandosi in uno dei locali più esclusivi della riviera ligure. Tra carezze, abbracci e romantici scorci sul tramonto, i due si sono concessi una serata all'insegna della complicità e della passione. La giornata si è conclusa con una cena nel celebre ristorante Da i Gemelli, affacciato sulla piazzetta di Portofino. Amore e lusso...