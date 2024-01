Selvaggia Lucarelli, ora l'orrore tocca a lei: "So dove abiti, ti sgozzo come un maiale"

16 gennaio 2024 a

Gogna social, un circolo vizioso. Un inferno. La vicenda è sempre quella di Giovanna Pedretti, la pizzaiola di Sant'Angelo Lodigiano trovata nel fiume Lambro senza vita, un probabile suicidio. Già, prima era stata dipinta come un'eroina per la sua replica a un avventore che si lamentava della presenza di gay e disabili nel suo ristorante. Ma quel commento, secondo il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, potrebbe essere falso. Selvaggia condivide la fine "inchiesta" di Biagiarelli e si scatena il linciaggio della signora, poche ore dopo ritrovata cadavere.

Ed eccoci dunque al circolo vizioso: ora i social, o meglio chi costituisce la "fogna dei social", mettono nel mirino Selvaggia Lucarelli (e Biagiarelli). Altro giro, altra gogna, in questo caso contro la blogger che si è auto-data la pantete di colei che può "ristabilire la verità".

Dunque ecco che la Lucarelli su Instagram, in una storia, scrive: "Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai social, non ai giornali. Mi raccomando!". Il tutto per introdurre le minacce di morte condite da insulti raccapriccianti che sta subendo. "Zitta putt*** di mer***". "Fai schifo se la responsabile di una morte di una persona che non ha fatto nulla. Fai vomitare maiala".

Ma c'è di peggio. Lucarelli aggiunge: "Volevo rasserenare il direttore di Repubblica, Salvini etc... Naturalmente io sono navigata e mi prendo tutto, spero lo sia pure l'altra persona". E l'altra persona citata dalla Lucarelli le scrive quanto segue: "Putt*** bastarda veniamo a casa tua a pestarti", "Tr*** lurida sei finita". Infine, un ultima bestia: "Si arriva a un punto che anche le mer*** come te superano davvero il limite. So dove abiti, guardati le spalle perché hai le ore contate. Ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo, ma l'ultima che hai fatto la pagherai pesantemente. Ti sgozzo come un maiale, preparati putt***", conclude.