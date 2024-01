Influenza, allarme in Italia? Matteo Bassetti: "Ecco cosa c'è dietro davvero"

16 gennaio 2024 a

"Dobbiamo ricordare che il vaccino dell'influenza è tutto tranne che un vaccino perfetto, perché per ben che vada funziona nel 60% dei casi, cioè fondamentalmente è in grado di ridurre le forme impegnative e gravi fino al 60%": Matteo Bassetti lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, aprendo poi una parentesi su un altro vaccino. "Abbiamo tanto parlato male del vaccino del Covid... Che invece arriva ad avere un'efficacia quasi del 100% per le forme gravi e impegnative".

In ogni caso, ha spiegato l'infettivologo nonché direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, l'incidenza dell'influenza in questo periodo è dovuta principalmente alla scarsa copertura vaccinale: "Diciamo che se avessimo vaccinato di più, per ogni punto percentuale in più della popolazione potremmo dire che risparmiamo fino a 60-70 morti. Il che vuol dire, in un Paese come il nostro, che se arrivassimo a una copertura del 75% potremmo evitare 1500 morti all'anno. Questo vorrebbe dire probabilmente un risparmio di almeno 5mila ricoveri in ospedale. Se in questo periodo noi potessimo dire di avere 5mila persone in meno nei nostri ospedali, probabilmente respirerebbero tutti".

Bassetti, infine, ha chiosato: "Un Paese come il nostro che non è in grado di mettere in pratica una copertura vaccinale adeguata, visto che abbiamo dei problemi, mi pare evidente, nelle strutture sanitarie, è un Paese che non sa fare prevenzione e che a me preoccupa molto".