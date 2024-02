Vittorio Emanuele malato da tempo? Le parole del figlio: "Non cammina bene"

03 febbraio 2024 a

Si è spento all'età di 86 anni Vittorio Emanuele di Savoia. L'annuncio della Casa Reale sul figlio dell'ultimo Re d'Italia non ha stupito il capitano di vascello Ugo D'Atri, presidente dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon, che ha riferito che "eravamo preparati da tempo". Nel settembre 2023, lo stesso Emanuele Filiberto - figlio di Vittorio Emanuele - ha parlato per la prima, e unica volta, delle condizioni di salute del padre.

"Mia madre è stata molto affettuosa. Sai, negli anni Settanta i rapporti con i genitori erano un po' diversi. Io vedo con le mie figlie che è molto diverso perché forse sono più presente; loro lavoravano entrambi all'estero, mamma accompagnava papà. Però ogni volta che eravamo a casa, ogni volta che andavamo in vacanza noi tre erano dei momenti molto belli", sono state le sue parole a Verissimo.

Poi il riferimento al padre e a quello che stava passando: "Purtroppo papà non cammina molto bene, però ha questa forza di carattere che lo spinge ad andare avanti e provare a fare del suo meglio. Mi fa paura vedere l'età che passa, però credo che con i genitori, soprattutto a quell'età, bisogna vivere giorno dopo giorno, senza porsi troppe domande. E spero che il mio giorno dopo giorno con loro possa durare anni dopo anni". Le condizioni poco stabili del pretendente al trono d'Italia erano dunque note tra chi lo circondava, anche se al di fuori ben pochi sapevano le reali condizioni di salute di Vittorio Emanuele.