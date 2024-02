Mauro Corona sui prof pestati: "Ecco la nostra società", perché ci siamo ridotti così

06 febbraio 2024 a

L'inizio è sempre di Mauro Corona. Siamo ovviamente a È sempre cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. E nella puntata di martedì 6 febbraio, come sempre, la copertina è affidata allo scrittore e alpinista.

In questo caso le riflessioni di Corona si concentrano su alcuni incresciosi fatti di cronaca degli ultimi giorni: le aggressioni agli insegnanti, la professoressa accoltellata a Varese il giorno precedente in particolare, oltre a un preside picchiato da un padre a Taranto. Episodi violenti, inaccettabili, inquietanti. Oggi, un'altra aggressione, nel Milanese: uno studente accoltellato a una gamba all'uscita dell'istituto, una "vendetta" per ragioni legate a una ragazza. La vittima è in gravi condizioni.

E su tutto ciò, Mauro Corona ragiona: "Gli insegnanti aggrediti in questi giorni? C’è un imbarbarimento della società oggi. Una volta i genitori rispettavano gli insegnanti, c’era educazione e senso civico. Il rispetto per gli altri era insito in noi, come un tesoro". Valori che, con tutta evidenza, per Corona oggi sono andati persi. Come migliorare? "Come diceva Walt Whitman conosco il metodo per fare gli uomini migliori: vivere all'aria aperta mangiare e dormire con la terra", conclude Mauro Corona con un consiglio "bucolico".