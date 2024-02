Fabrizio Corona, irruzione della polizia nella sua stanza d'albergo alle 3 di notte

09 febbraio 2024 a

Fabrizio Corona su tutte le furie. A raccontare la vicenda è lui stesso attraverso le sue storie Instagram. "Sono le tre di notte, per un'elezione di domicilio che potevano fare a Milano e dopo 15 anni di pena scontata, vengono in quattro nell'albergo più famoso di Roma a farmi una notifica". Con tanto di video, l'ex re dei paparazzi riprende quattro agenti di Polizia che, nel corridoio davanti a una camera di hotel, gli notificano un'informazione di garanzia.

Poi, in un altro filmato si vede il suo avvocato, Ivano Chiesa, confermare che la scorsa notte "verso le 3, in un albergo di Roma", dove l'imprenditore soggiornava, ricevere un'informazione garanzia con elezione di domicilio. "Le notifiche di notte si fanno solo in casi estremi - ha tuonato il difensore - e lui, poi, non è irreperibile, le forze dell'ordine sanno dove abita a Milano. Per quale motivo svegliarlo alle 3 del mattino? C'è un limite a tutto. È un fatto estremamente grave. Non siamo mica dei sudditi".

L'informazione di garanzia riguarda un procedimento milanese a carico dell'ex fotografo dei vip per "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità". "È - ha proseguito il legale - una contravvenzione, in pratica, per non essersi presentato, credo, in Questura, non so di più. Comunque è una cosa da sanzione pecuniaria". Corona è tornato libero lo scorso 23 settembre dopo avere finito di scontare le diverse pene definitive. In ogni caso il prossimo appuntamento è fissato per il 21 marzo. Per quel giorno si terrà un'udienza davanti alla Sezione misure di prevenzione che dovrà decidere se applicare ancora la misura della sorveglianza speciale per un anno e 6 mesi e con l'aggravamento dell'obbligo di soggiorno e di firma due volte a settimana.

