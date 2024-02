Vittorio Feltri infilza Soumahoro: "Mi fa solo ridere e un po' pena"

09 febbraio 2024 a

Vittorio Feltri non le manda a dire ad Aboubakar Soumahoro. Tutto ha inizio dalla polemica sulle scarpe di John Travolta a Sanremo, con David Parenzo che parla di "alcune cose che ti diventano dei simboli potentissimi". Ed ecco che in onda a L'Aria Che Tira mostra l'immagine dell'ex deputato di Verdi e Sinistra italiana con gli stivali sporchi di fango davanti alla Camera. Una foto che, viste le vicende giudiziarie che hanno travolto moglie e suocera, hanno scatenato non poca bufera. "Certo che mi ricordo di Soumahoro con gli stivali. - risponde subito Feltri -. Più un fatto è stupido, più se ne parla. Tanto è vero che ne stiamo parlando anche stamattina".

Ma le frecciate non finiscono qui. In collegamento con La7 nella puntata di venerdì 9 febbraio, il fondatore di Libero arriva a dire che a me "se uno si mette gli stivali per andare in Parlamento mi fa solo ridere e anche un po' pena". E stizzito il parlamentare tenta di giustificarsi: "Probabilmente uscendo da una redazione giornalistica ci si può rendere conto che siamo di fronte alla rappresentazione di una sofferenza che le parole scritte non sempre riescono a trasmettere. Quindi bisogna stare lì".

E ancora, "quegli stessi stivali li uso anche oggi per andare nei luoghi della miseria e delle sofferenze"; afferma Soumahoro secondo cui la trovata che ha avuto "anticipava" le preoccupazioni degli agricoltori: "Nel dramma del mondo agricolo c'è un tema che riguarda la iniqua redistribuzione della Pac e il tema della redditività".

