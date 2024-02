Il generale Vannacci: "Mengoni in gonna? Liberi di prenderlo in giro". E sulla candidatura...

09 febbraio 2024 a

Il generale Roberto Vannacci, in una intervista a Giulia Sorrentino per il sito mowmag.com, critica Marco Mengoni che si è presentato in gonna sul palco del Festiva di Sanremo e apre alla possibilità di una sua candidatura alle elezioni europee.

"Ognuno è libero di indossare quello che vuole, ma non si stupisca poi Marco Mengoni se qualcuno ride di lui perché indossa una minigonna. Lui è libero di farlo perché non offende nessuno", precisa l'autore de Il mondo al contrario, "ma è libera altrettanto la critica, o almeno così dovrebbe essere, perché nel mondo occidentale, a meno che non si abiti in Scozia, gli uomini non vanno in giro con la minigonna".

Vannacci si dice abbastanza sicuro "che ci sia un tentativo di imporre un determinato modello all'interno della nostra società". Un modello che, precisa il generale, "rappresenta le minoranze". E "su una televisione di Stato e su un programma che si dovrebbe rivolgere soprattutto all'intera massa dei cittadini, si dovrebbero evitare le esagerazioni che vediamo".

Riguardo poi a una sua futura discesa in campo afferma: "Sto valutando, per cui credo che le mie decisioni non tarderanno a venire. Prima di tutto c'è il fattore professionale, dato che non vorrei mai passare da professionista di un settore a dilettante di un altro. Poi ci sono i fattori di vita quotidiana, tra cui ovviamente la famiglia in primis" e "come in ogni cosa ci sono i pro e i contro". Per esempio, conclude Vannacci, "ci potrebbe essere il trasferimento di tutta la famiglia qualora io andassi in europarlamento. Anche perché, se lo dovessi fare, lo fare sul serio e vorrei quindi che tutta la mia famiglia mi seguisse".