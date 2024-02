Funerali di Vittorio Emanuele, Caprarica: "Chi c'era dietro le transenne"

10 febbraio 2024 a

a

a

Si sono svolti nel duomo di Torino i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia, scomparso a 86 anni. In totale sarebbero stati circa 450 i presenti in chiesa, a cui si accedeva solo su invito. Mentre un altro centinaio le persone che hanno assistito alla cerimonia fuori, sotto la pioggia, seguendola dai maxi schermi. E sulla partecipazione si è soffermato anche Antonio Caprarica durante la puntata di Stasera Italia in onda sabato 10 febbraio.

"Parlate di una grande partecipazione - esordisce su Rete 4 -, ma le immagini televisive ci mostrano sparuti gruppetti dietro le transenne, quindi non mi sembra". In ogni caso per il giornalista "vale la stessa considerazione che facevamo alla notizia della sua morte se non quello che c'è scritto nei libri di storia". Ossia, "il contributo dei Savoia nella costruzione dell'Unità d'Italia, seppur non decisiva, comunque importante".

Video su questo argomento "Mio padre tra Napoli e Torino, questa è l'Unità d'Italia": Filiberto ai funerali di Vittorio Emanuele

Comunque - prosegue - "la morte di Vittorio Emanuele ci pone l'obbligo di capire i nostri rapporti con questa dinastia, anche le responsabilità gravi che si è assunta nei confronti di questo Paese". A parlare di unità d'Italia, a funerali conclusi, è stato lo stesso figlio di Vittorio Emanuele. "È nato a Napoli ed è morto a Torino. Questa è l'Unità di Italia. Questa è casa Savoia", sono state le parole di Filiberto.