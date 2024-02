Caprarica sul caso-Geolier: "Ma quale razzismo? Tutti impazziti, polemica idiota"

13 febbraio 2024 a

Gli insulti e i cori contro Geolier, cantante arrivato secondo a Sanremo, arrivano fino a L'Aria Che Tira. Qui, nella puntata di lunedì 12 febbraio su La7, a commentare quanto andato in scena al teatro dell'Ariston è Antonio Caprarica. Il giornalista, in collegamento con David Parenzo, non usa mezzi termini e sembra smontare la tesi del razzismo antinapoletano sventolato da molti: "Sono sbalordito, ma di che stiamo parlando? Che una gara di canzonette sia la riprova del persistente razzismo Nord contro Sud, per me è una follia. Siamo impazziti tutti quanti".

Ma le stoccate dello storico inviato Rai non finiscono qui: "Mi autodenuncia dicendo che non ho mai visto una puntata", ammette con Alessia Morani e il conduttore della trasmissione che lo bacchettano. Caprarica però tira dritto: "Mi sono informato sui giornali... Intanto complimenti alla Rai che ha fatto una brillante operazione di marketing, ma anche complimenti a questi ragazzi che a quanto pare tengono il palcoscenico".

Ecco allora che Caprarica torna sulla "polemica Nord-Sud". A suo dire questa è "completamente idiota, non mi sembra che la vincitrice venga da Varese". Da ex concorrente di Ballando con le Stelle, il giornalista torna a precisare che "per quanto riguarda la faccenda di Geolier ha vinto la volontà popolare. Io piacevo alla giuria ma non ai telespettatori perché non sono sui social. Chiedo scusa a Geolier, non voglio paragonarmi a lui, ma quel ragazzo ha milioni di follower e se voi pensate che questo non venga tradotto in televoti... Poi che Napoli sia Napoli, questo è ovvio".

