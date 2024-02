L'aria che Tira, Bassetti sbotta: "Pinocchi, c'è poco da scherzare"

15 febbraio 2024 a

Matteo Bassetti spazientito. In collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di giovedì 15 febbraio su La7, il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova se la prende con maghi e santoni. Nello studio di David Parenzo, infatti, si discute di quanto sta accadendo a Corcolle, nei pressi di Roma. Qui c’è un signore che dice di essere in grado di guarire con l’acqua, gli esorcismi e le preghiere. E sono in tanti a credere nei "miracoli" di Carmelo. Tra questi ovviamente non c'è Bassetti. "Mi piacerebbe ridere e scherzare, però su questo argomento mi pare che, al di là della satira, c'è poco da scherzare. Sono veramente tanti gli italiani che credono a questi Pinocchi".

Non solo in campo medico. "Ce n'è tutti i giorni, in tutti i settori. Per curare tumori, infezioni, problemi neurologici con elisir, tisane o acqua miracolosa", tuona l'infettivologo a dir poco adirato. Da qui l'appello: "Bisogna fare molta attenzione. È evidente che qui si sconfina. Quando uno ha un tumore e si affida a un santone o all'omeopatia...".

Immediato l'intervento del conduttore che chiede all'ospite di non mettere le due cose "sullo stesso piano. L'omeopatia in Francia è riconosciuta". Ma Bassetti tira comunque dritto: "Il fatto che in India curino le persone con le mani, non vuol dire che sia una scelta che funziona. Il fatto che i francesi, dato che ci sono aziende che producono farmaci omeopatici, seguono quel pensiero, non può farmi dire che è una scienza".

