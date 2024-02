Rita Dalla Chiesa, sospetti sulla strage di Altavilla: "Com'è possibile?"

19 febbraio 2024 a

Si parla della strage di Altavilla Milicia a Prima di Domani, il programma di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Ospite nella puntata di lunedì 19 febbraio, Rita Dalla Chiesa. La deputata di Forza Italia non può fare a meno di domandarsi come sia stato possibile. O meglio, "visto le assenze e le chat sconvolgente di Kevin con un amico... Possibile che nessuno si sia preoccupato di capire quello che stava succedendo in quella casa?".

Come ricordato dall'ex conduttrice "parliamo di una cittadina di provincia...", in Sicilia. Da qui il sospetto: "Non vedo per quale motivo nessuno sia intervenuto, possibile che neppure un professore abbia chiesto perché Kevin non venisse a scuola e l'amico non sapesse rispondere? È un terribile e agghiacciante fatto di sangue, ma com'è possibile che nessuno si sia preoccupato di quanto stava accadendo".

Intanto emergono nuovi dettagli sulla strage di famiglia compiuta durante un folle esorcismo dal padre, dalla sorella e da due complici. Il 16enne Kevin, ucciso insieme al fratello di 5 anni e alla madre Antonella Salamone, avrebbe tentato di difendersi. Kevin è stato legato e seviziato prima di essere ucciso ed è riuscito a mordere Sabrina Fina e a colpire con un calcio Massimo Carandente, la coppia di sedicenti "guaritori" che hanno partecipato alla strage. Ma la sua strenua difesa non gli ha salvato la vita.