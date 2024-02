Ira von Fürstenberg, morta a 83 anni la nipote di Gianni Agnelli

19 febbraio 2024 a

a

a

È morta all'età di 83 anni, Ira von Fürstenberg. Figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli (sorella di Gianni), è stata protagonista per diversi anni del jet-set internazionale e delle cronache rosa. Ha intrapreso anche la carriera cinematografica, articolata in una trentina di pellicole a cavallo fra gli anni sessanta e anni settanta. Nel 1970 presenta il Festival di Sanremo al fianco di Nuccio Costa e Enrico Maria Salerno.

In un periodo non facile della sua vita, con due matrimoni alle spalle, poco più che 25enne fu il produttore Dino de Laurentis a proporre a Ira di entrare nel mondo cinema. La principessa-attrice girò in tutto 28 pellicole e rifiutò il film "Barbarella" (1968) di Roger Vadim, ruolo che poi venne assegnato a Jane Fonda. Come rifiutò anche di girare un film con Tinto Brass che prevedeva scene a luci rosse.

"Firme apocrife di Marella". Eredità Agnelli, spunta un'altra anomalia

Ma non solo, perché collaborò con Diane Vreeland, giornalista della rivista "Vogue" come modella e le sue foto di moda con Helmut Newton e i più famosi fotografi internazionali sono icone degli anni '70. Si occupò poi di moda e bellezza, presidente della Germaine Monteil e quindi presidente della linea profumi di Valentino, oltre a dedicarsi all'antiquariato nel suo negozio a Ginevra. È stata anche designer di gioielli. Negli anni sono state attribuite a Ira numerose relazioni, ma quella che la riportò all'onore delle cronache rosa nel 1985 fu quella presunta con il principe Ranieri di Monaco.