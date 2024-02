Fedez-Ferragni, la testimonianza cambia il quadro: "Da tre settimane"

23 febbraio 2024 a

C'è qualcosa che non torna nello storytelling sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo Dagospia, che ha bruciato tutti sulla notizia, il rapper si sarebbe chiuso alle spalle la porta dell'attico di City Life a Milano (6 milioni di euro per 727 metri quadri, due piani, marmi, camino, sala cinema e piscina condominiale) domenica scorsa dopo una lite furiosa con la moglie. In realtà, da quanto riferisce l'edicolante del quartiere all'Adnkronos, il rapper non si vede da parecchio.

"Sono tre settimane che non vedo più Fedez. Prima lo vedevo spesso mentre passeggiava al parco che si trova qui, nel centro del quartiere, era solo o con il cane. Ora invece non si vede più nessuno, sembra essere sparito", puntualizza l'edicolante confermando le voci che giravano da un po' di tempo sulla crisi dei Ferragnez. Almeno da un anno, cioè dal bacio "avvelenato" con Rosa Chemical al Festival, Fedez sotengono i ben informati dormiva nell’altra stanza, come un qualunque marito respinto.

Eppure c'è chi non ci crede. Alcuni sostengono che sia tutta una boutade per spostare l'attenzione dai guai giudiziari dell'influencer alla crisi di coppia, altri bollano la notizia come fake. "C'è poco da commentare quella che mi auguro sia una notizia priva di fondamento", dice ad esempio Corrado Bonfanti, ex sindaco di Noto che ha celebrato il matrimonio di Chiara e Fedez sei anni fa. "Sono molto legato alla coppia, che stimo moltissimo, e mi auguro con tutto il cuore che si possa ridurre tutto a puro gossip, semplice fake news, considerato che sono stato testimone di una grande storia d'amore che", conclude il sindaco, "spero vivamente, non abbia fine".