Elisabetta Piccolotti a DiMartedì, sparata contro il governo: "Chi vogliono tacitare"

"Vivono in un mondo immaginario pieno di nemici, in cui persino i ragazzi delle scuole superiori, cioè minorenni, diventano l'avanguardia di gente che arriva con le spranghe... Ma di cosa stanno parlando?": Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra italiana, lo ha detto nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, riferendosi al governo. L'attacco gratuito, poi, è andato avanti: "La verità è che hanno un'intenzione ben precisa, che è quella di tacitare tutte le voci scomode, bocciano i ragazzi che occupano le scuole. Questa cosa non si è mai vista prima".

Quando però è stata chiamata a spiegare cosa succede nel cosiddetto campo largo tra Pd e M5s, la Piccolotti non se l'è cavata benissimo: "Questa divisione non va bene. Chi ci segue vuol vedere che teniamo ai temi del lavoro, a quelli della sanità e a tutto ciò che è nel nostro programma", ha detto. A interromperla, quindi, ci ha pensato il conduttore, che ha sottolineato: "Però quelli che non vogliono la Meloni al governo vi vedono e dicono 'questi sono matti'". A quel punto la deputata ha provato a controbattere, non senza difficoltà: "Ma ha ragione, lo ripeto queste cose non vanno bene. A questo punto dobbiamo metterci al lavoro anche in Basilicata per creare un percorso".

