L'aria che tira, il generale Vannacci fa impazzire Parenzo: come si presenta in studio

Sembrava impossibile, ma alla fine ci è riuscito. David Parenzo ha finalmente ospitato Roberto Vannacci a L'aria che tira, il talk show politico in onda su La7. Da settimane, anzi mesi, il conduttore veneto aveva provato ad aggiudicarsi un'intervista televisivo con il generale. Ma, fino a oggi venerdì 7 giugno, non ci era mai riuscito. Complice, forse, il pronto intervento di Giuseppe Cruciani, di cui è co-conduttore a La Zanzara, è finalmente riuscito a farsi una chiacchierata con Vannacci sulla sua candidatura tra le file della Lega alle prossime elezioni europee.

Ma più che le parole del generale, ciò che ha colpito gli spettatori di La7 è stato il look sfoggiato da Roberto Vannacci. L'ex paracadutista si è infatti presentato in studio con una giacca che celava, al suo interno, una maglietta evocativa. Una t-shirt nera con una scritta bianca che recita: "Metti una decima". Il riferimento, in questo caso è doppio: sia alla Decima Mas, sia alla X - dieci in numeri romani - da scrivere sulla scheda elettorale.

Prima di iniziare l'intervista, subito una gag tra Parenzo e il generale. Il conduttore infatti gli ha mostrato una bandiera europee, chiedendo a Vannacci se fosse di suo gradimento. "Non mi piace la bandiera dell'Europa - ha dichiarato l'ex paracadutista - Le origini cristiane hanno simbolo specifico, la croce, cosa che non c'è sulla bandiera. Mi piacerebbe ci fosse, c'è in quella della Gran Bretagna. Si è voluto deliberatamente non usare un simbolo più forte della cristianità - ha poi aggiunto - ma una simbologia che annacqua"